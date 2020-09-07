شكرا لقرائتكم خبر عن "نافذة القاهرة" تصميم فريد لواجهة المتحف المصرى الكبير.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نافذة القاهرة" هى جزء مهم من تصميم المتحف المصرى الكبير، ويحمل دلالات مستوحاة من المعتقدات المصرية القديمة، والتصميم الهندسى الذى استخدمه المصرى القديم فى بناء الأهرامات. وقدمت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى الكبير بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك شرحا لفكرة نافذة القاهرة، وكيفية تنفيذها داخل المتحف.

وأكدت الصفحة أن "نافذة القاهرة" هى جزء جديد مميز بالمتحف المصرى الكبير، وهو عبارة عن هرم زجاجي ثلاثي الأبعاد؛ ليدخل منه الضوء إلى داخل قاعة العرض الرئيسة، ويقسم الهرم الزجاجي القاعة إلى جزأين، ويربط الجزأين نفق زجاجي من داخل الهرم (كما هو متبع عند المصري القديم بالأهرام)، ليمر الزائر من خلال النفق؛ لاستكمال رحلته داخل قاعة العرض الرئيسة بتجربة فريدة.

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وأضافت الصفحة أنها تصل الحاضر بالماضي في فتراته التاريخية للحضارة المصرية والحاضر الذي يعيشه الزائر بنفسه، ليرى مشهدًا بانوراميًّا بديعًا من هذه النافذة المميزة، والتي تطل من داخل المتحف إلى خارجه.

وكانت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى الكبير قد نشرت قصة "ترابيزة ربيع" للأعمال اليدوية، والتى تقدم تعرض أشغالا يدوية تعبر عن روح الحضارة المصرية القديمة سيتم بيعها داخل المتحف بعد افتتاحه.

وقالت الصفحه إنه انطلاقا من تشجيع وإبراز دور المواهب الشابة وتقديم الدعم لها؛ طلب مدير مركز الحرف والفنون اليدوية بالمتحف المصري الكبير الفنان التشكيلي ربيع محمد، وكان ذلك في مارس 2019، بعرض بعض نماذج الحلي من المصنوعات اليدوية على اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والذي أبدى ترحيبه بالفكرة على الفور.