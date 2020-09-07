مشروع مصنع 18 الحربى لتطوير العشوائيات يغير حياة 6800 أسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح محافظة القاهرة عددا من مشاريع تطوير العشوائيات الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية، والتي كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الحالى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية. ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع مصنع 18 الحربى، المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة: 1- مشروع مصنع 18 الحربى من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات. 2- يضم المشروع 6800 وحدة. 3- من المقرر أن يتم افتتاحه قبل نهاية العام. Advertisements 4- تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية للمشروع بنسبة 100%. 5- من المقرر إعلان القاهرة خالية من العشوائيات نهاية العام الحالى. 6- المشروع مخصص لسكان المناطق العشوائية فقط. 7- لا يمكن الحصول على وحدة سكنية بالمشروع لغير سكان القاهرة . -8يحصل المواطن على وحدة بالمشروع وفق شروط صندوق تطوير العشوائيات بعد اجراء التحريات اللازمة.

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