شكرا لقرائتكم خبر عن لكارهى الصيف.. طقس الأيام المقبلة وموعد الخريف (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، الأمر الذى يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية.

Advertisements

وفى هذا الفيديو، يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة، وفرص السيول وموعد موسم الخريف.