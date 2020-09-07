شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام دولى يكشف كذب قنوات الإخوان واعتمادها على أنصاف الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن قنوات الإخوان التحريضية التي تبث من الخارج هدفها نشر افتراءات ضد الدولة المصرية، والتقليل من الإنجازات التي تحققها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأضافت أستاذ الإعلام الدولة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تلك القنوات الإخوانية لا تقوم بدور الاعلام كما ينبغي أن يكون، حيث لا تعرض المعلومات والحقائق وفقا لما يدور على الأرض والأحداث.

وأوضحت أستاذ الإعلام الدولة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن قنوات الإخوان تعتمد على أنصاف الحقائق حيث تأخذ جزءًا من المعلومات الحقيقية ثم تجتزئ منها لتشويه صورة مصر أمام الإعلام الدولى، لافتة إلى أن سبب نشر قنوات الإخوان أكاذيبها ضد مصر هو قوة مصر على المستوى الإقليمى وقوة مصر على المستوى الدولى.