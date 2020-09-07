شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية ترصد موقعًا يبيع الأدوية بالتعاون مع عصابة تعمل فى مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، على ظاهرة انتشار الدعاية على منتجات الأدوية مجهولة المصدر خاصة أن هذه المنتجات يبحث عنها بعض المواطنين مثل أدوية التخسيس والشعر وهي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير عادية.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن يقابلك في الشارع شخصًا أو غيره إذا وجد المواطن ضررا فلن يستيطع أخذ حقه، موضحًا أن الداخلية لديها جزء خاص لمراقبة مواقع التواصل وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي وحماية المستهلك تستطيع العمل على القضاء على تلك الظاهرة.

وأكمل رئيس شعبة الأدوية، أنه منذ عام رصدنا موقعًا يبيع الأدوية الناقصة وليست مغشوشة وتبين أنها تخرج من إحدي المصانع، ووقتها تم ضبط تشكيل عصابي يعمل على بيع تلك الأدوية، كما أن الإعلام عليه دور كبير جدا في التوعية من أجل محاربة ذلك.