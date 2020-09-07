شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش إيرادات السياحة بالعالم العربى 69.1% والتعافى فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوى التقرير الخامس لتأثيرات جائحة كورونا على قطاعى السياحة والسفر، حيث أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن الحركة السياحية قد سجلت تراجعا عالميا أكثر من المتوقع خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وإليك الخسائر المتوقعة وموعد تعافى القطاع من أزمة كورونا: وإليك الخسائر المتوقعة وموعد تعافى القطاع من أزمة كورونا: 1- يسجل عدد السياح الدوليين انكماشا بنسبة 64.7 % فى عام 2020 مقارنة بعام 2019 2- سيصل عدد السياح الدوليين الوافدين الى 516 مليون سائح بنهاية عام 2020 3- انخفاض عوائد السياحة الدولية 68% مقارنة بين 2020 و2019 Advertisements 4- وتقدر الخسائر ب 474 مليار دولار 5- انخفاض فى الاستثمار المتعلق بالسياحة والسفر بحوالى 73% فى عام 2020 مقارنة مع 2019 6- انكماش إيرادات السياحة الى العالم العربي بنسبة 69.1 % فى عام 2020 مقارنة مع عام 2019 7- وتقدر خسائر القطاع بالمنطقة العربية 28 مليار دولار أمريكى 8- صناعة السياحة والسفر ستعود الى مستوياتها بعام 2019 إذا تحقق سيناريو التعافى السريع بعام 2024 9- أما إذا اشتدت الجائحة فستستمر المعاناة، وتعود السياحة لمستويات عام 2019 فى عام 2027

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش إيرادات السياحة بالعالم العربى 69.1% والتعافى فى 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.