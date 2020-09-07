مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة "سيدة المحكمة" للمعاش

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة "سيدة المحكمة" للمعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة، إحالة نهى الإمام السيد الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، إعمالا لأحكام القانون.

صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمى باسم النيابة.

لقى اثنين من العناصر الاجرامية مصرعهم فى تبادل لاطلاق النيران مع قوات قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالدقهلية.

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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.. لجلسة الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري لإستكمال المرافعة.

اعتمد المجلس الخاص - أعلي سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021.

وجاء تشكيل المجلس الخاص للعام القضائي الجديد، يرأسه المستشار حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ويضم كلً من المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويستمر في مقعده رئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محرم رئيسًا لهيية مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى بدلًا من رئاسته قسم التشريع.

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بجولة ميدانية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لتقييم الأوضاع والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.