شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الأحد، صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المدن والمراكز، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9284 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2430 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1034 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 456 حالة إصابة.