شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: كل مقومات النجاح متوفره في جامعة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن كل مقومات النجاح متوفرة في جامعة الجلالة.

جاء ذلك خلال زيارته والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، واللواء محمود فكري، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووفد من طلاب الجامعات الدولية جامعة الجلالة بمحافظة السويس بحضور الدكتور أشرف حيدر، رئيس الجامعة.

وأضاف الوزير: «الدولة كي تتقدم لا بد من الاهتمام بالتعليم، ويتم عرض المتابعات على الرئيس يوميا حتي يتأكد أن كل ما يقدم هو أفضل ما يتم تقديمه للمصريين».

وتابع قائلًا: «الجامعة هي وحدة أساسية لتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وما تم في جبل الجلالة قصة ملحمة من البطولات على المستوي الانشائي أو التنظيمي».

ومضى قائلا: «تم توفير تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل، وهناك دعم من جهات كثيرة تصل إلى حد التوأمة، وربنا يعيننا أن نعمل هكذا في جميع جامعتنا مع تحديث البرامج التعليمية التي تتماشي مع سوق العمل».

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