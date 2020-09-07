شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تشهد تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة كفر الشيخ، تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثانية، لبطل الجمهورية في ألعاب القوى، الطليع عماد عبدالسلام، على موسيقى السلام الوطني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر التصفيات حتى 21 سبتمبر الجاري.

وأعرب «محروس» عن سعادته بعودة منافسات أولمبياد الطفل المصري، التي يحقق فيها طلائع كفر الشيخ المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، نظرًا لتفوقهم وظهورهم بالمستوى اللائق بجميع الألعاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وتحركت الفرق المشاركة من الطلائع من أمام الصالة المغطاة يصاحبهم حاملي الأعلام مرورًا بمسجد الاستاد، حتى مقر المديرية بحي الزهور، بالتنسيق مع قوات الأمن إيذانًا ببدء منافسات أولمبياد الطفل المصري، والتي تبدأ في 10/9 وحتى 21/9 للعام الحالي.

وأشرف على الإعداد لاحتفال مراسم تسليم شعلة أولمبياد الطفل المصري، عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمد اللقاني، مدير إدارة الطلائع، وفريق عمل متكامل من إدارة التنمية الرياضية، الأداء الرياضي والمكتب الفني.

يذكر أن أشهر الألعاب في منافسات أولمبياد الطفل المصري، ألعاب جماعية مثل «القدم الخماسي – كرة سلة – كرة طائرة – كرة يد»، وألعاب فردية مثل «ألعاب القوى١٠٠ متر عدو – وثب طويل – دفع جُلة- تنس طاولة- كاراتيه – تايكوندو».

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