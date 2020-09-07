شكرا لقرائتكم خبر عن طلب جديد لمحافظ الإسكندرية لتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وغربال وابيس، طلبه للواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، لتخفيض رسوم التصالح على مخالفات المبانى.

وقال «الحريرى» في الطلب الجديد الذي قدمه منذ ساعات: «الهم الثقيل على قلوب وعقول اهل الاسكندرية الآن هو قانون التصالح هذا الهم يؤرق الجميع ليلا ونهارا ويشعرهم بعدم الامان في وطنهم الغالي وهناك رفض شديد لهذا القانون من غالبية المصريين خاصه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاسعار المبالغ فيها وتحميل اصحاب الوحدات المسئولية بمفردهم في ظل تواطئ اجهزة الدولة وصمتها على المخالفات التي تمت تحت سمع وبصر الجميع وكذلك عدم مشاركة المقاول في قيمة رسوم التصالح».

وأضاف النائب: «كنت اتمني ان تتخذ الحكومة اليوم قراراً بتأجيل تطبيق هذا القانون، وفى ظل اصرار الحكومة والاغلبية في مجلس النواب على تطبيق القانون في ظل هذه الظروف شديدة القسوة، فاني اطالب بأهمية وضرورة تخفيض رسوم التصالح في محافظة الاسكندرية حتى يتسنى لمن لديهم القدرة والرغبة على سداد رسوم التصالح ان يتقدم في اقرب وقت». ووأشار النائب إلى «استجابة عدد من المحافظين لطلبات التخفيض حيث ان العديد من محافظات مصر قد قامت بتخفيض قيمة الرسوم التصالح بنسبة تصل إلى 40% وأطالب باسم اهالي الاسكندرية بتخفيض رسوم التصالح بنسبة 40% على الاقل». واوضح النائب بعض ما قامت به المحافظات من تخفيض املآ ان ينال هذا الطلب موافقة المحافظ وتخفيف بعض الاعباء عن كاهل اهل الاسكندرية وذكر على سيبيل المثال محافظة القاهرة تم تشكيل لجنة تخفيض سعر المتر بمعدل 30% ومحافظة دمياط قررت تخفيض سعر المتر بمعدل 30% ومحافظة الغربية قررت تخفيض سعر المتر بمعدل من 30%- 40% ومحافظة القليوبية قررت تخفيض سعر المتر بمعدل من 20%-40% ومحافظة كفر الشيخ قررت تخفيض سعر المتر بمعدل من 25%-40%. Advertisements