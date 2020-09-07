شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 14 تعديًا على مساحة 898 مترًا في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات ازالة مخالفات البناء وازالة الاشغالات والتعديات، واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملاتها المكثفة برئاسة اللواء احمد قاسم، رئيس حي الضواحي، لإزالة التعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بعدد من مناطق الحى، وقامت اجهزة الحي بتنفيذ ١٤ قرار إزالة بأجمالي المساحات 898 م2.
وأكد اللواء أحمد قاسم استمرار إزالة كافه المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم واتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، مشددًا على أنه لا مهادنة مع أصحاب المخالفات وسيتم إزالتها بالقوة وإحالة كافه المخالفات إلى النيابة العسكرية.
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