شكرا لقرائتكم خبر عن منع إقامة حفل زفاف في المنوفية وإزالة أعمال الفراشة والإنارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس راضى عمار، رئيس مدينة تلا في محافظة المنوفية، إنه تم فض تجهيزات حفل زفاف بإحدى شوارع تلا، وازالة كافة اعمال الفراشة والاضاءة واجهزة الصوت عقب تلقى غرفة العمليات بمجلس المدينة بلاغا باعتزام بعض الاهالى اقامة حفل زفاف بالشارع بما يخالف قرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات في اطار تطبيق الاجرءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
على الفور، قامت حملة من المجلس وتوجهت إلى مقر إقامة حفل الزفاف، وتم فضه ورفع كافة أعمال الفراشة والانارة ومنع اقامة الفرح.
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