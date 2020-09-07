شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 تعديات على أراضي زراعية بمساحة 304 أمتار في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنه تم شن حملة ازالات بقرية الماى، تمكنت من إزالة فورية لعدد ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٠٤ أمتار بالماى في وجود مسؤول حماية الاراضي الزراعية. وأكدت «عقيلة» ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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