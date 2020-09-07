شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن 5 مناطق بمدينة بنى سويف بدءًا من 8 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا اليوم الاثنين 7 سبتمبر الجارى عن مناطق "محيى الدين، الحرفيين 1و2، مصنع الثلج، السادات، عبد السلام عارف بمنطقة مصنع الثلج" لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمرفق. ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار. Advertisements

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