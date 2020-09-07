شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار توفيق الشحات يتولى رئاسة محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الخاص - أعلى سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وكشفت الحركة عن تولى المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الادارى، خلفًا للمستشار حسن شلال.

ويتم العمل بالتشكيلات الجديد الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة فى أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجارى، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات على أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.

وحدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة" برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.