شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية الأراضى" تؤكد وجود 2 مليون حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية هو واجب وطنى على كل مواطن مصري، وبالتالي لابد من مواجهة التعديات على تلك الأراضى الزراعية بكل قوة.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأراضى الزراعية هي خط أحمر وكذلك هي ثروة يتوارثها الأجيال، موضحا أن التعدى على الأراضى الزراعية هو تعدى على الاقتصاد المصىرى وإهدار للثروات المصريين.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن هناك ضرورة للتكاتف بين جميع المؤسسات لتوعية الفلاح والمرزاعين على الحفاظ على الأرض الزراعية، لافتا إلى أن جهاز حماية الأراضى يتابع أي تعديات ويزيلها في المهد، موضحا أنه يتم متابعة التعديات بشكل إلكترونى، ومشيرا إلى أن الدولة حريصة على استصلاح المزيد من الأراضى.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إلى أن هناك 2 مليون حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 90 ألف فدان، موضحا أنه تم إزالة التعدى على 36 ألف فدان.
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