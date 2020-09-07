شكرا لقرائتكم خبر عن سهى عرفات: أبو عمار شعر بالخطأ بعد وقوفه ضد السادات وقت اتفاقية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، على سؤالها عن الطريقة التي كان الرئيس ياسر عرفات سيتعامل بها مع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لو كان على قيد الحياة، قائلة: "أبو عمار شعر بالخطأ حينما وقف ضد الرئيس المصري أنور السادات وقت اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية"، مضيفة أنه بعد حصار طرابلس ذهب أبو عمار للسادات وقال له: "حقك علي.. ومصر قلب العروبة النابض".

وأضافت سهى عرفات، فى حوار لقناة العربية: "أرفض إهانة أى رموز عربية داخل الأراضى الفلسطينية والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وعلينا التعامل وفق السياسة"، وأوضحت أن ظهورها على التليفزيون الإسرائيلى جاء بالصدفة، موضحة أنها تتواجد حاليا فى مالطا وليس فى الإمارات.

Advertisements

وأوضحت أن هناك "300 ألف فلسطيني يعيشون في دول الخليج بأمان، وينفقون على الملايين في الضفة"، وتوجهت بحديثها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: "أنت يا أبو مازن لست مسؤولا عن الفلسطينيين في الضفة ورام الله فقط، بل إنك مسؤول عن 13 مليون فلسطينى".

وتابعت: "لو كان أبو عمار على قيد الحياة، لطلب من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن يستخدم نفوذه للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرجاع 200 ألف فلسطيني، وإخراج الأسرى ووقف التوسع بالمستوطنات.