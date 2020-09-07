الجنايات تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهم بهتك عرض أجنبية في مدينة نصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني كساب، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية في مدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم "ز. ع" اختصاصي تسويق بالخارج، تهم هتك عرض المجني عليها، بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثمًا فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالأوراق.