​برلماني يحذر من مفاهيم مغلوطة حول تصالح مخالفات البناء.. ويطالب برسوم واقعية بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مفاهيم مغلوطة تروج بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء؛ منها أن الغرض منه التضييق على المواطنين وتحصيل رسوم دون وجه حق.

وأوضح أبو العلا، خلال تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن التصالح في مخالفات البناء ضروري ولا غنى عنه؛ لتصحيح أوضاع متراكمة على مدى سنوات طويلة وللحفاظ على مصلحة المواطن والثروة العقارية بمظهر حضاري.

وشدد البرلماني على ضرورة تحديد قيمة عادلة لرسوم التصالح في المناطق النائية بمحافظة الجيزة؛ خصوصًا الواحات البحرية؛ لدعم وتشجيع المواطنين على الإقبال على التصالح وتسوية المخالفات.

ودعا أبو العلا المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر، ودعم جهود التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القانون هو آخر فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعم، وجميع مؤسسات الدولة جادة ولديها إرادة حقيقية بشأن مسألة البناء والتصالح في المخالفات.​