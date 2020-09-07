184 طن مساعدات.. مدبولي يتابع الجهود المصرية لإغاثة السودان



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء فى جمهورية السودان، في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة بالسودان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم كل سُبل الدعم الممكنة لجمهورية السودان الشقيقة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها؛ من أجل التعامل مع آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، في إطار التعاون المستمر بين مصر وشقيقتها السودان، وفي ظل الحرص الدائم على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين.

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وأعرب مدبولي عن أمله في أن تتخطى جمهورية السودان الشقيقة هذه الأزمة سريعًا، لاستكمال مسيرة التنمية، ومشروعات التعاون المشتركة بين البلدين فى مختلف القطاعات والمجالات.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في ضوء الاهتمام الذي تُوليه الدولة لدعم الأشقاء في شمال السودان لتخطى هذه المحنة، قامت الوزارة، من خلال التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتمثلة في عدد من الجمعيات الأهلية، بتقديم العديد من مساعدات الإغاثة العاجلة، والتي تمثلت فى 184 طنًا من المنتجات الغذائية شملت الدقيق، والأرز، والمكرونة، والسكر، إلى جانب 3000 كرتونة مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى 100 خيمة بوزن 4 أطنان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى حرص الجمعيات الأهلية على المساهمة في تقديم العون والمساعدات للأشقاء في السودان، منوهة إلى أن الجمعيات المشاركة هي الهلال الأحمر المصري، ومصر الخير، وجمعية رسالة، وجمعية مصطفى محمود، وبنك الطعام المصري، وجمعية الأورمان، والجمعية الشرعية، وجمعية البر والتقوى، مشيدة بهذا التحرك الإيجابي من جانب الجمعيات الأهلية، وكافة منظمات المجتمع المدني.