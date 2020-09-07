شكرا لقرائتكم خبر عن نائلة فاروق: نوعي الناخبين بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ بجولة الإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، اننا نعمل في التليفزيون على انتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ، من خلال البرامج المتعددة في قطاع التليفزيون المصري ،ومن خلال قنوات النيل للاخبار والفضائية المصرية .

واضافت، لدينا برامج تم تقديمها خصيصا لمجلس الشيوخ، وهو برنامج «الطريق إلى مجلس الشيوخ»، والذي يشرح للناس، ما هي طبيعة عمل مجلس الشيوخ، وهو تقديم الدكتور عبدالله المغازي على الفضائية المصرية، ونسعي من خلال البرنامج توعية للناس، باهمية المشاركة في الانتخابات، كذلك نقوم بالتوعية من خلال برامج أخرى، على شاشة التليفزيون المصري، سواء برامج التوك شو الرئيسي«التاسعة» على القناة الاولي، أو من خلال برامج المراة الموجود على شاشات التليفزيون المصري.