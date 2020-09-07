شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تعلن آخر فرصة للحصول على منح مجانية للجامعات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسيراً على أبناء مطروح الراغبين في التقدم للمنح الدراسية اتاحة فرصة أخيرة وفتح استقبال طلبات الطلاب الرغبين في التقدم للتسجيل بالمنح الدراسية للعام الجامعى 2021/2020، يومى الإثنين والثلاثاء7-8/ 9/ 2020 وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة من الساعة 9-1ظ وفقا للشروط والضوابط المعمول بها مسبقا، مع الاحاطة بانه تقدم حتى يوم 5/ 9 عدد (113 ) طالب منهم 82 طالب علمى علوم، و17 طالب علمى رياضيات و12 طالب أدبى.

مع إستمرارجهود محافظة مطروح وبالتنسيق مع عدد من الجامعات في توفير مزيد من فرص المنح الدراسية لأبناء المحافظة خريجى الثانوية العامة هذا العام الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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