شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 432 سيدة عن أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الصحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ،من توعية 432 من السيدات عن فيروس كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية .والنظافة والبعد عن التجمعات وتم ذلك من خلال 48 من الرائدات الريفيات التابعات للصحة وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها فرع المجلس من بداية سبتمبر 2020 والتي استهدفت 1675 سيدة.

وعلى جانب أخر عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمقر جمعية التأهيل الاجتماعي بكفر الشيخ، لقاء ل17 سيده ورجل بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة الفرع ،وفريده المزين ،عضو الفرع ،وناهد الصاوي،وتناول اللقاء أهمية مجلس الشيوخ ،و دوره واختصاصاته، وأهمية الخروج للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ ، وان المشاركة في التصويت حق وواجب لكل مواطن.

وتناول اللقاء أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي، كما تناول اللقاء أهمية الشمول المالي وتفاعل الحاضرين بشكل إيجابي.