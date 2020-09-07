شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مصنع للأمعاء غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لتنفيذ قرار إزالة لمصنع للأمعاء بشارع المكس، أمام مجمع المدارس والمقام على أرض أملاك دولة، والمكون من دور أرضي ودور اول علوي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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