شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار عقارين في الإسكندرية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فور تلقي حي الجمرك بلاغا يفيد بانهيار عقارين وشرفتي من عقار ثالث توجه على الفور محمود شحاته بريك رئيس حي الجمرك، يرافقة سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي إلى مكان الحدث وتبين بالمعاينة عدم وجود إصابات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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