شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد تضامنه مع السودان حكومةً وشعباً وعمالاً في مواجهة الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي ،في بيان رسمي له ،على دعمه ومساندته وتضامنه مع السودان الشقيق حكومةً وشعباً وعمالاً،في مواجهة اثار الفيضانات، التي تجتاح البلاد، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.
صرح بذلك اليوم الاحد النائب محمد وهب الله الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،مؤكدا على ان الملايين من عمال مصر ،يساندون السودان الشقيق في هذه الأزمة .
وأعرب جبالي المراغي في تصريح له عن ثقته في شعب السودان الشقيق بكافة مؤسساته في تجاوز تلك الازمات والمحن ،خاصة وانه شعب ذات تاريخ وحضارة ،ويمتلك من الوعي ما يكفي للنهوض بالسودان ،ومواجهة كافة التحديات .
وقال جمال عقبي نائب رئيس الاتحاد في تصريح مماثل أن «عمال مصر» تربطهم علاقات تاريخية مع «عمال السودان» ،وان هذا التضامن واجب وطني لما يمثله عمال البلدين من قوة مؤثرة وفاعلة خاصة في منطقة حوض النيل.
ويجدر بالذكر أن السودان الشقيق يشهد فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه .
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الوضع في مصر
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اصابات
99,863
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تعافي
78,108
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وفيات
5,530
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