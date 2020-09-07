شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التليفزيون: نكثّف البرامج لتوعية المواطن بأضرار التعدي على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إن من بين الملفات التي يعمل عليها التليفزيون المصري حاليًا ملف توعية الشعب المصري بالمشاكل التي يتسبب فيها البناء على الأراضي الزراعية، والتعدي على أملاك الدولة.
وأضافت «فاروق» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه «نكثف جرعة البرامج التي توضح للمواطن أن التعدي على أراضي الدولة يكلف الدولة كثيرًا من الخدمات»، مشيرة إلى أنه «نوعي المواطن بالاضرار التي تقع علينا بالتعدي على الأراضي الزراعية، وضرر هذا على الأجيال المقبلة، وأن هذا يؤثر على البنية التحتية للدولة».
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