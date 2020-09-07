شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية علي الاحتياطيات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي والتدريب على الاداريات والورقيات المطلوبة، المقامة لمركز الاسنان التخصصي ومركز الارشاد الوراثي ومركز صحه المسنين التابعين لمديرية الشؤون الصحية.
وبعد الانتهاء من التدريب تم المرور على مركز الاسنان التخصصي من قبل ادارة مكافحة العدوي بالمديرية د. محمد جودة مدير الادارة ونسرين صلاح عضو فريق مكافحة العدوي برفقه الدكتور اشرف المغربي مدير ادارة الاسنان بالمديرية ومدير المركز واعضاء فريق مكافحة العدوي بالمركز للتأكد من تطبيق اجراءات مكافحة العدوي والتأكد من توافر الواقيات الشخصية للفريق الطبي بالمركز وتأمين سير العمل بالمركز للحفاظ على سلامة وصحة السادة المواطنين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,863
-
تعافي
78,108
-
وفيات
5,530
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية علي الاحتياطيات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.