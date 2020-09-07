شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية علي الاحتياطيات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي والتدريب على الاداريات والورقيات المطلوبة، المقامة لمركز الاسنان التخصصي ومركز الارشاد الوراثي ومركز صحه المسنين التابعين لمديرية الشؤون الصحية.

وبعد الانتهاء من التدريب تم المرور على مركز الاسنان التخصصي من قبل ادارة مكافحة العدوي بالمديرية د. محمد جودة مدير الادارة ونسرين صلاح عضو فريق مكافحة العدوي برفقه الدكتور اشرف المغربي مدير ادارة الاسنان بالمديرية ومدير المركز واعضاء فريق مكافحة العدوي بالمركز للتأكد من تطبيق اجراءات مكافحة العدوي والتأكد من توافر الواقيات الشخصية للفريق الطبي بالمركز وتأمين سير العمل بالمركز للحفاظ على سلامة وصحة السادة المواطنين.