شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات في حي المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أجهزة حي المناخ ببورسعيد بقيادة الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، الأحد، الحملات المكثفة لمتابعة وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بنطاق الحي.

وقامت الحملة بالمرور بالمنطقة السادسة وبمنطقة ٦ أكتوبر، وجرى تنفيذ 15 قرار إزالة مخالفة وتعديات على أملاك الدولة، بإقامه غرف ومبانٍ خارجة عن خط التنظيم وإقامة تزويدات وتقفيلات مخالفة أمام الوحدات السكنية.

وشارك بالحملة الإدارة الهندسية والتنظيم والأملاك والإشغالات والرخص والمتابعة والتفتيش، حيث تأتي هذه الحملة استكمالا للحملات والمتابعات اليومية لمتابعة وإزالة المخالفات والتعديات بالمرور وجارٍ استكمال الحملات يوميًا بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق حي المناخ.

محافظه