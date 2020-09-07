وكيل «صحة المنوفية»: إعادة توزيع القوى البشرية بالإدارات الطبية لتحسين الخدمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الأحد، مع مديري الإدارات الطبية بالمراكز، بحضور وكلاء المديرية الدكتورة رشا خضر، والدكتور أسامة الشلقاني.
وأكد «جودة» في تصريحات صحفية، أنه الإدارات الطبية لها دورًا أساسيًا في متابعة المبادرات الرئاسية والاستعداد للمبادرات الجديدة، وكذلك أهمية الدور الوقائي بالإدارات الصحية في المرور على المنشآت الغذائية والأسواق وعدم التهاون في أي تقصير، مشيرًا إلى إعادة توزيع القوى البشرية بما بتناسب مع الوضع الحالي للوصول لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.
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