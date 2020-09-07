شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية الكويتية»: تصالح الشاب المصرى المعتدى عليه في منطقة الفحيحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وأوضحت الإدارة أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب بتقديم شكوى بالواقعة، وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذارعما بدر منه وتم التصالح بينهم.