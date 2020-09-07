شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل بيطرية علاجية إرشادية بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، عدد من القوافل البيطرية الإرشادية المجانية المشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لعلاج الماشية من الأمراض ، وتسجيل وترقيم الحيوانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وتمكنت القوافل من علاج 46 حيوان، من بينهم 13 حالة للطفيليات الداخلية، 10 حالات للطفيليات الخارجية، 17 حالة تناسليات، 6 حالات جراحة بمشاركة عدد من الأطباء المتدربين حديثي التخرج، الأطباء أعضاء المعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة، كما واصلت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بسيدي سالم المركزية، ومنشأة عباس.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وعلى جانب آخر تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال القافلة العلاجية المجانية بقرية الزعفران، للكشف علي الحيوانات من "فحص وتشخيص، كشف بالسونار، مسح تناسلي، تلقيح اصطناعي، جراحة، صرف علاج"، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية بالمركز.

جاء ذلك بحضور تميم أبو زيد، رئيس قرية الزعفران، والدكتور محمد صبحي غريب، مدير صندوق التأمين بكفرالشيخ، والدكتور علي أيوب، مدير الادارة البيطرية بالحامول، والدكتور شريف محمد السيد، وكيل الادارة، والدكتور هاني محمود، رئيس قسم الرعاية، والدكتورة ألفت أبو السعود، رئيس قسم الإرشاد، والدكتور أشرف عبد الفتاح، مفتش بيطري بوحدة الزعفران..

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