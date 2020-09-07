شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: لجان لحصر مخالفات البناء بالقرى والمدن على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اجتماعا بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ،ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجان لحصر التعديات بالقرى والمدن على أرض الواقع، محذراً من كتابة بيانات وهمية عن المخالفات أو مخالفة للواقع الفعلي، كما حذّر من المجاملات والوساطة في ذلك، وفي حالة اكتشافه أي خطأ في البيانات سيكون هناك جزاء رادع للمخالف من المسئولين.

وأكد المحافظ في بيان، الأحد، أن الدولة تفتح ذراعيها للمواطن لتقنين الأوضاع ،وللتصالح وتشهد المراكز التكنولوجية إقبالاً كبيرًا من المواطنين، إضافةً إلى تدشين المحافظة للبوابة الالكترونية لتقديم الطلبات إلكترونيًا دون أن يتكبد المواطن مشقة الانتقال من مسكنه للمراكز الإلكترونية وتجنباً للزحام.

وذكر أنه كلف رؤساء المدن بتشكيل لجان من بالمسئولين بها من جميع النواب، ومدير الإدارة الهندسية، المهندسين والفنيين، ومدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية.، لحصر جميع مخالفات البناء على أرض الواقع، وتقسيم المدن والقرى لقطاعات، للحصر الشامل لجميع مخالفات البناء، ووضع قاعدة بيانات جديدة شاملة لجميع المخالفات بقرى ومدن المحافظة.