شكرا لقرائتكم خبر عن حملة في بورسعيد لفض التجمعات على الشواطئ وإزالة الأكشاك المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد، الأحد، أعمال إدارة الإشغالات بقيادة محمد الجيار بتجهيز غرفة عمليات لإزالة جميع الأكشاك وفتح الممرات من الشوارع الرئيسية بالحي، وبدأت الحملة بإزالة عدد من الأكشاك ورفع الاشغالات وفتح الممرات بشارع أوجينا (صفية زغلول).

وبحسب بيان، جرى التنبيه على أصحاب الأكشاك بسرعة إزالة الأكشاك بمعرفتهم للحفاظ على الشكل الحضاري للشارع، والتشديد على أن من لن يستجيب، فسيتم إزالة الكشك فوريًا وسيتخذ ضدة الإجراءات القانونية بكل حسم.

كما واصلت الإدارات التنفيذية والإدارات المعاونة وعمال الحي، الحملات المكثفة لفض تجمعات المواطنين المخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حيث تم تكثيف الحملة وتم التوجه إلى منطقة الشاطئ حيث تلاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين على الشواطئ وفي مياه البحر نظرا لعدم وجود أسوار للشاطئ، واتصاله مباشرة بالشوارع المجاورة ،وكذلك انتشار الكافتريات والمحلات على الشاطئ نفسه، الأمر الذي أدى إلي صعوبة عملية الإخلاء للمواطنين، والتي تكررت مرات كثيرة، حيت تم فض التجمعات اكثر من مرة وتمت عملية الإخلاء.