شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٤٠٠ ألف طن من مخلفات مصنع تدوير القمامة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد سمير عتريس، رئيس حي غرب شبين الكوم في محافظة المنوفية، الأحد، أعمال وحدة التدخل السريع، مشيرًا إلى أنه تم رفع ٤٠٠ ألف طن تقريبًا من مخلفات مصنع تدوير القمامة إلى المدفن الصحي بكفر داوود.

وأضاف «عتريس» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم متابعة انتظام العمل داخل المصنع ومدي استيعابه للمدخلات لعدم انتظار سيارات القمامة، ولعدم تراكم تجمعات القمامة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.