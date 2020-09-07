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شكرا لقرائتكم خبر عن زحام على المركز الذكي في الإسكندرية للحصول على «استمارة تصالح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد المركز الذكي بمحافظة الإسكندرية زحامًا شديدًا من المواطنين لسحب طلبات التصالح على المبانى المخالفة والمحدد لانتهائها مهلة آخرها 30 سبتمبر.
المواطنون عبروا عن بالغ غضبهم بسبب وجود منفذ واحد فقط في محافظة بحجم الإسكندرية لتلقى طلبات التصالح وهو مايتنافى مع مطالبات وزير التنمية المحلية للمحافظين والمحليات بتسهيل الاجراءات على الراغبين في التصالح.
ويقع المركز الذكي في الاسكندرية خلف ديوان عام المحافظة في منطقة ابيس بينما يتطلب الامر من راغب التصالح بعد عناء الحصول على الطلب في وسط هذا الزحام الشديد أن يتوجه إلى أحد البنوك اول شارع فؤاد وسط البلد ثم يواصل رحلة العذاب لانهاء المصالحة.
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