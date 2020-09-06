شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية»: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة تقدم نموذجًا عالميًا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي، بهدف ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة من جانب التدريب العملي والتوظيف.

وأضاف «سوميد» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم إتاحة فرص تدريبية للمعلمين الذين سيلتحقون للعمل بهذه النوعية من المدارس علاوة على مميزات أخرى عديدة لهم باعتبار أن المعلم هو أحد دعائم منظومة العمل بالعملية التعليمية.

كانت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إعادة الانتدابات الخاصة باستكمال الهيكل الإداري لمدارس التكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من، الأحد، لمدة أسبوع على أن تقدم الطلبات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم دون الارتباط بالمحافظة المتواجد بها المدرسة.