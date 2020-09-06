شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس البنك الزراعي يناقشان تطوير مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحد، علاء فاروق رئيس مجلس اداره البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس حسن زايد مدير مديريه الزراعه والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينه الخانكه ومدير الشؤون الماليه بالمحافظه وأعضاء مجلس إدارة المشروع.

تناول اللقاء للوقوف على تطوير المشروع ومناقشه عمل بروتوكول بين المحافظه والبنك لعمل تطوير وتحديث مشروع ال 30 مليون بيضه والتطوير يشمل انشاء عمل ( 2عنبر تربيه و2عنبر انتاج بيض ) وزراعه نخيل في المساحات البينيه بجوار عنابر الانتاج بالمشروع .

وتجدر الاشارة إلى انه تم تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة «كتاكيت»، في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.

علما بان الطاقه الانتاجيه 33 مليون بيضه في السنه الواحده ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن حيث ينتج ١٣٠ طن في الشهر كما يشمل ( 2 عنبر تربيه + 6عنبر انتاج وطاقه العنبر الواحد 22.5الف طائر خلاف ان المشروع يساهم في بيع دجاج الامهات بسعر مناسب