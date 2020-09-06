شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة: طلاب الجامعة يدرسون بنظام تعليمي متميز مع توفير كل سبل الرعاية لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، أن جامعة الجلالة كانت حلم لنا جميعا تحقق ،مشيرا إلى أن القيادية السياسية في مصر قررت منذ فترة أن يكون التعليم له الأولوية، ومنحته اهتماما كبيرا حيثقاد وزير التعليم العالي هذه المسيرة.

جاء ذلك زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء محمود فكري نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووفد من طلاب الجامعات الدولية جامعة الجلالة بجبل الجلالة بمحافظة السويس

وتابع أن البرامج التي يتم تناولها داخل جامعة الجلالة من افضل البرامج دوليا كما أنها نفس القنوات الدولية مع تلقي الجامعة الدعم الكامل من جميع الجهات.

واضاف أن الجامعات المصرية الأهلية فيها اكبر المنظومات التكنولوجية الموجودة في العالم ،لافتا إلى أن جامعة الجلالة كانت من سنتين ونصف عبارة عن جبل الان بها ٣٣برنامج بأحدث الأجهزة داخل الكليات المختلفه تضم ٢٢٥٠ طالب يدرسون نظام تعليمي متميز مع توفير كل سبل الرعاية لهم .

وتابع أن هناك مؤتمر اعلامي قريب سيتم الإعلان من خلاله على الاتفاقيات الدولية التي تمت ،والتي كانت ناجحة مؤكدا على أن جميع أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بعناية شديدة.

غالب: جامعة الجلالة أحدي الجامعات الأهلية المصرية بها اكبر المنظومات التكنولوجية الموجودة في العالم

غالب: جامعة الجلالة أحدي الجامعات الأهلية المصرية بها اكبر المنظومات التكنولوجية الموجودة في العالم