شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: 50 % تخفيضًا لمن أثبت جدية التصالح بمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أسعار التصالح في القرى 50 جنيهًا في الشوارع التي تقل عن 6 أمتار، و75 جنيهًا في الشوارع التي تنحصر بين 75 و100 متر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرى والعزب والتوابع لها يدفعون الحد الأدنى في التصالح بمخالفات البناء.
وأضاف محافظ الشرقية، أن كل من أثبت جدية في التصالح بمخالفات البناء سيتم تخفيض القيمة لما يصل إلى 50%، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، مشيرا إلى أن 54 ألف مواطن تقدموا بطلب تصالح في المحافظة.
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