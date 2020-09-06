شكرا لقرائتكم خبر عن «صوتك».. تطبيق للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات في دقيقة عبر بصمة الإصبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم أحمد ابوالمجد، أستشاري تحليل النظم المالية في KPMG المملكة المتحدة وخبير برمجيات مايكروسوفت، إلى الجهات المعنية تطبيقا يساعد الدولة في التحول نحو التصويت الإلكتروني في الانتخابات والاستفتاءات.

ويساعد التطبيق- حال العمل به- الدولة في خطتها نحو التوجه الإلكتروني كجزء من مشروع كامل للتحول الرقمي «Digital transformation».

ووفقاً لأبوالمجد، سيدعم التطبيق الذي يحمل اسم «صوتك» جميع أنظمة التشغيل الإلكترونية وسيتم تشكيل لجان توعية بكيفية استخدام التطبيق ومن المقرر إذا اعتمد ودعمته الدولة، أن يستخدم بشكل جزئي في انتخابات مجلس النواب المقبلة ويكون بشكل تجريبي.

كما سيتم إضافة جميع الأصوات الانتخابية والبالغ عددها في قاعدة الناخبين 62 مليون و940 ألف و165 ناخبا، وربط جميع الناخبين بقواعد البيانات المدنية للدولة من خلال (بصمة الاصبع – الاسم – الرقم القومى – الدائرة الانتخابية).

وبخصوص آلية التصويت، سيقوم المواطن من خلال بصمة الإصبع والوجه والبيانات السابقة بالتصويت المباشر في دقائق معدودة تحت الإشراف المباشر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يقوم الناخب بشكل فردي في غرفة منفصلة، في المنزل أو العمل، أن يدلي بصوته من خلال البث المباشر في دقائق معدودة.

بعد التأكد من بيانات الناخب إلكترونياً يقوم التطبيق بعرض الناخبين طبقا للدائرة الانتخابية.

وعن النتيجة، قال أبوالمجد، إنه في حال تطبيق السلطات المختصة التصويت الإلكتروني عبر التطبيق، فسيتم إعلانها بالقنوات المصرية بشكل مباشر من خلال تحليلات بيانية تظهر في بث مباشر على القنوات التلفزيونية والتطبيق.

وأشار خبير برمجيات مايكروسوفت إلى اتخاذه جميع الإجراءات الاحترازية لمنع الغش والتزوير والاختراق من خلال استخدام البرمجيات الحديثة والمدعومة بالكامل من قبل الدولة.

صُمم تطبيق «صوتك» ليمكن الناخب المصري من الإدلاء بصوته في الاستفتاءات الدستورية وانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية.

ويوفر التطبيق حق المواطن في معرفة السيرة الذاتية للناخب من خلال التطبيق؛ إضافة إلى ذلك يحتوي على الدستور المصرى لعام ٢٠١٤، لتوعية المواطن بواجباته وحقوقه الدستورية، ويحتوي على مجمع البيانات الرسمية للحكومة.

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كما يدعم التطبيق بجانب التصويت، تعبير المواطن عن رأيه من خلال زر إعجاب أو عدم إعجاب بأداء أفراد الحكومة، وليس التصويت، بالإضافة إلى مجمع للبيانات الرسمية للحكومة، ومجمع لأحدث المشروعات والانجازات الحكومية.

يذكر أن تطبيق «صوتك» للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات إلكترونياً، وذلك في دقيقة عبر بصمة الإصبع، تحت تصرف الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات في الوقت الحالي.