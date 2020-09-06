شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تنفذ إزالة لـ 3 عقارات مخالفة فى العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إطار توجيهات اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء والتصدي لمافيا البناء المخالف تنفيذا لتعليمات الأستاذ محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد شن سكرتير الحى عصام عبدالمنعم وبصحبته رئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال طريق وشئون قانونية ومهندس المنطقة والإدارات المعنية وفى وجود مأمور القسم و الكول الأمنى من قسم العامرية ثان أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار رقم ١٦٦ شارع السفن اب عبارة عن اسوار +حجره على مساحة 50 م2 و تنفيذ قرارين أرقام 96 ، 104 لسنة 2018 على مساحة 200 م لكل دور وجارى الاستمرار فى الحملات للقضاء عل ظاهرة البناء المخالف

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