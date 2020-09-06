شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المقار والمراكز الانتخابية بمرسى مطروح استعدادًا لجولة إعادة «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، جاهزية لجان انتخابات الشيوخ لاستقبال الناخبين، بانتهاء التجهيزات النهائية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية وإنارة مقرات اللجان بنطاق مدينة مرسى مطروح وقري غرب التابعة لها وهي «مدرسة وادي الرمل والنصر وأولاد مرعي وابو لهو قبلي وبحري وحلازين والسوينات وأم الرخم والقصر.

وأكد عبدالرازق على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية والوقوف على أية ملاحظات أو احتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فوري، وكلف محافظ مطروح رؤساء القري بالمتابعة الميدانية بالمرور وتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ والمحدد لإجرائها بالداخل يومي 8/9 سبتمبر الجاري.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمدينة من كهرباء ومياه وسنترال ونظافة وتعقيم، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين، ويذكر أن عدد لجان الانتخابات بمدينة مرسي مطروح 58 لجنة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تجهيز وتعقيم لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020 في مرحلة الاعادة يومي 8/9 سبتمبر الجاري وتوفير سبل الراحة للناخبين خلال أيام الانتخابات بنطاق المدينة والقري التابعة لها.