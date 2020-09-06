شكرا لقرائتكم خبر عن 190.5 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبدالتواب، في شهر أغسطس الماضي حوالي 101 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 9 آلاف و839 طردًا بوزن إجمالي 2131 طنًا و355 كيلوجرام.

كما تم الإفراج عن 131 شهادة سحب جزئية بـ12 ألفًا و554 طردًا بوزن إجمالي 2614 طنًا و808 كيلو جرامات، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس الماضي حوالي 20 مليون و777 ألف و167 جنيهًا وإجمالي الغرامات 25 ألف و447 جنيهًا.

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 149 مليون 050 ألف 972 جنيهًا، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و675 ألف 393 جنيهًا، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 837 ألف و696 جنيهًا وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 4 آلاف و780 جنيهًا.

وبلغ إجمالي ضريبة المهن الحرة لشهر أغسطس 2020 حوالي 7 آلاف و500 جنيه، وبلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية للدولة لشهر أغسطس 2020 حوالي 3 ملايين و661 ألف و573 جنيهًا، وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 14 مليون و457 ألف و553 جنيهًا.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أغسطس 2020 حوالي 190 مليون و518 ألف و316 جنيهًا.​

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