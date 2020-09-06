190.5 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن 190.5 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبدالتواب، في شهر أغسطس الماضي حوالي 101 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 9 آلاف و839 طردًا بوزن إجمالي 2131 طنًا و355 كيلوجرام.
كما تم الإفراج عن 131 شهادة سحب جزئية بـ12 ألفًا و554 طردًا بوزن إجمالي 2614 طنًا و808 كيلو جرامات، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس الماضي حوالي 20 مليون و777 ألف و167 جنيهًا وإجمالي الغرامات 25 ألف و447 جنيهًا.
بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 149 مليون 050 ألف 972 جنيهًا، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و675 ألف 393 جنيهًا، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 837 ألف و696 جنيهًا وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 4 آلاف و780 جنيهًا.
وبلغ إجمالي ضريبة المهن الحرة لشهر أغسطس 2020 حوالي 7 آلاف و500 جنيه، وبلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية للدولة لشهر أغسطس 2020 حوالي 3 ملايين و661 ألف و573 جنيهًا، وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 14 مليون و457 ألف و553 جنيهًا.
وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أغسطس 2020 حوالي 190 مليون و518 ألف و316 جنيهًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر 190.5 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.