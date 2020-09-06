شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «ناشيونال جيوجرافيك» يغادر جنوب سيناء بعد قضاء جولة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد عزب، مدير عام مجمع الإعلام ومسئول المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بجنوب سيناء، أنه تقرر إرجاء زيارة وفد شركة الإنتاج الأمريكية «ناشيونال جيوجرافيك»، نظرًا لتأجيل زيارة الشيف البريطاني العالمي غوردن رامزي إلى مصر.

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي بجنوب سيناء، أن وفد الشركة الأمريكية أجرى زيارة سياحية ترفيهية فقط بمدينتي دهب وسانت كاترين للتعرف على أهم المعالم السياحية التي تشتهر بها هذه المدن.

وأشار مسؤول مركز الإعلام إلى أن زيارة الوفد ليست رسمية للإعداد للبرنامج أو ما يتعلق به، وأن الوفد غادر بالفعل المحافظة بعد قضاء جولة سياحية ترفيهية، مشيدين بجمال الطبيعة وتعدد المقاصد السياحية بجنوب سيناء.