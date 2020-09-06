شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: 50 ألف مخالف تقدم للتصالح من أصل 200 ألف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد مقدمي طلبات التصالح لمخالفات البناء بلغ 50 ألف طلب، من أصل 200 ألف مخالفة على مستوى المحافظة.
وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN»، اليوم الأحد، أن أهالي بعض القرى ليس لديهم الوعي الكافي بقانون التصالح وأهميته لصالح المواطن.
وعن تسعير قيمة التصالح للمخالفات، أوضح أن لجان التصالح تنظر إلى وضع العقارات المخالفة في الوحدات المحلية من القرى والعزب وتوابعهما، بالإضافة إلى عرض الشارع الذي يطل عليه البناء المخالف؛ كل ذلك يوضع في الاعتبار عند وضع قيمة التصالح.
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