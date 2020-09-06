شكرا لقرائتكم خبر عن سفير هولندا الجديد في مصر يتسلم مهام عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم السفير هان ماورتسسخابفلد سفيراً جديدا للمملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية خلفا للسفير لاورنس ويستهوف. وبدأ السفير سخابفلد مهام منصبه رسميا اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٠.



والسفير سخابفلد شغل في الفترة من 2017 - 2020 منصب سفير المملكة الهولندية في لوكسمبورغ

وفِي الفترة من 2016-2017 القائم بالأعمال بالنيابة، سفارة المملكة الهولندية في بيروت، لبنان

فيما شغل في الفترة من 2012 - 2016 مدير مشروع عدد من المؤتمرات الكبرى في هولندا: قمة الأمن النووي 2014 ، و المؤتمر العالمي حول الفضاء الإلكتروني 2015 ، و رئاسة هولندا للاتحاد الأوروبي 2016

وشغل سفير المملكة الهولندية الجديد في مصر في الفترة من 2010-2012 نائب رئيس البعثة، سفارة المملكة الهولندية في باريس، فرنسا

وشغل في الفترة من 2006-2010 مدير الشؤون القنصلية والهجرة، وزارة الخارجية، هولندا ، فيما شغل في الفترة من 2002-2006 منصب سفير المملكة الهولندية لدى بوركينا فاسو

وخدم سفير المملكة الهولندية الجديد في مصر في الفترة من 1981 - 2002 في سفارات المملكة الهولندية في: نيجيريا وماليزيا والسنغال وبوليفيا وكذلك في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في هولندا

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وحصل السفير سخابفلد في عام 1981 علي درجة الماجستير في القانون الدولي، جامعة ليدن ، وحصل عام 1977 علي بكالوريوس الاقتصاد (العلاقات الدولية) كلية لندن للاقتصاد ، وحصل عام 1974 علي شهادة البكالوريا الفرنسية (شعبة العلوم), ليسيه فرانسيه, لندن