شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين الكوم: غلق المحلات غير المرخصة بشكل نهائي حتى توفيق أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم انه يتم شن حملات للتفتيش على رخص المحلات والاشغالات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والقرى التابعة لها يتم خلالها غلق الأنشطة الغير مرخصة حيث تم اليوم اصدار قرارات غلق عدد ١٥ نشاط وتم اتخاذ الاجراء القانوني ضد المخالفين.

من جانبها أكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم على أنه ستكون هناك متابعة يومية لعدم وجود تلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.