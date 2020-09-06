شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة المنوفية تحرر 13محضر لمحلات بيع اسمدة غير مرخصة تمهيدا للغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة في المنوفية بأنه خلال شهر أغسطس 2020 قامت إدارة المكافحة وقسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالمرور على عدد (97) محال بجميع مراكز محافظة المنوفية وأسفرت نتائج عن رصد عدد (13) محل غير مرخصة وتم تحرير محاضر مخالفة لممارساتهم النشاط بدون ترخيص منهم عدد ( 1 ) محضر الاتجار في المبيدات المحظور تداولها واستخدامها وتم تحرير محضر بذلك .مؤكدا على استمرار المتابعة المستمرة لفرض الرقابة على السوق حفاظاً على البيئة وصحة الموطن الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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